11'inci kattan düşen çocuk öldü (2) - Son Dakika
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11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)

31.05.2022 10:18
11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)

CENAZESİ TESLİM ALINDIAdana'da, 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Miray Azra F.'nin (13) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Adana'da, 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Miray Azra F.'nin (13) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Miray Azra F.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. İntihar ihtimali ise araştırılıyor.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ ADANA,


11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)
11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)
11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)
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13 yaşındaki Miray yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti! Polis genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor 13 yaşındaki Miray yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti! Polis genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor 11'inci kattan düşerek ölen Miray'ın cenazesi teslim edildi 11'inci kattan düşerek ölen Miray'ın cenazesi teslim edildi
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11'inci kattan düşen çocuk öldü (2) - Son Dakika


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