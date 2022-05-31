11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Adana'da, 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Miray Azra F.'nin (13) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Miray Azra F.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. İntihar ihtimali ise araştırılıyor.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ ADANA,