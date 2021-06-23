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11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir - Son Dakika

11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir

23.06.2021 12:57
11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir, System.String[]

KAYSERİ'de 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Raziye Ebru Erciyes'in (33) ağabeyi Haluk Dökmez, kardeşinin, eve alkollü gelen eşi Hasan Devran Erciyes'in itmesi sonucu düşmüş olabileceğini iddia etti.

KAYSERİ'de 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Raziye Ebru Erciyes'in (33) ağabeyi Haluk Dökmez, kardeşinin, eve alkollü gelen eşi Hasan Devran Erciyes'in itmesi sonucu düşmüş olabileceğini iddia etti. Dökmez, "Bize göre bütün deliller ve bilgiler bunu gösteriyor. Bu tamamen bir kadın cinayeti" dedi.

Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan 8 yıllık evli Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran günü saat 04.30 sıralarında 11'nci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphe üzerine gözaltına alınan eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Raziye Ebru Erciyes'in, memleketi Aksaray'da yaşayan ağabeyi Haluk Dökmez, kardeşinin olay günü eve alkollü gelen Hasan Devran Erciyes ile tartışması sonucu düştüğünü hatırlattı. Dökmez, Leyla (6) ve henüz 6 aylık olan İrem adında iki çocuğu olan kardeşinin, eşinin iteklemesiyle düşmüş olabileceğini söyledi.Dökmez, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre Hasan Devran Erciyes'in, gece yarısı eve alkollü geldiğini, yaklaşık yarım saat sonra da apartmandan iç çamaşırıyla bahçeye doğru koştuğunun görüldüğünü söyledi. Dökmez, görüntülerden dolayı, ablasının balkondan düştükten sonra Hasan Devran Erciyes'in bakmak için koşarak çıktığını, yine aynı görüntülerde Erciyes'in bir süre sonra koşarak apartmana girdiğini ve peşinden gelen polislerin de apartman içinde yakalayıp gözaltına aldıklarını anlattı. Dökmez, şunları söyledi: "Kardeşim beden eğitimi yüksek okulunu bitirdi. Eşi, eve sallana sallana alkollü bir şekilde geliyor. Güvenlik kameralarında bu olduğu gibi açık şekilde gözüküyor. Yarım saat sonra aynı güvenlik kameraları eşinin iç çamaşırlarıyla dışarı çıktığını gösteriyor. Yukarıda yaşananlar hepimizi üzen olaylar. Ben ve ailem çok büyük acılar içerisindeyiz. Kardeşimin yukarıdan 11'inci kattan aşağı itildiğini düşünüyoruz. Bize göre bütün deliller ve bilgiler bunu gösteriyor. Bu tamamen bir kadın cinayeti. Başına gelmeyen ve yaşamayan bilemiyor. Biz bunu çok kötü bir şekilde yaşadık ve hala daha acısını çekiyoruz. Devran Erciyes'in tamamen suçlu olduğunu düşünüyoruz. Kendisi alkollü olduğunu kabul etse de kavga edip yarım saat sonra kardeşim balkondan düşüyorsa, bunda kesinlikle bir olay arıyoruz ve olduğunu da düşünüyoruz. Fakat buna karşılık 2 gündür nezarette bulunan Devran Erciyes serbest kaldı. Kardeşimin kendini atacak bir psikolojisi veya intihar edecek bir durumu kesinlikle yoktu. Üniversite mezunu şen şakrak birisiydi. Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesi. Biz bunları her zaman televizyonlarda seyrediyorduk. İnsanın başına gelmeyince hiçbir şekilde bilemiyor. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum'.'

Kardeşi Raziye Ebru Erciyes'in cenazesini Aksaray'a getirip defnettiklerini belirten Dökmez, "Dün şahsın adli kontrol şartıyla serbest kaldığını öğrendik. İfadesinde ise alkollü olduğunu ve tartıştıklarını kabul ediyor. 'Ben itmedim' diyor. Ama bu saatten sonra kesinlikle itmediğini ve düzgün bir şekilde davrandığını düşünmüyorum. Kendi ifadesinde yer aldığı gibi bu işin tamamen onun tarafından yapıldığını düşünüyoruz. 2 çocuğu ise Kayseri'de birisi 6 aylık diğeri 6 yaşında. 6 aylık çocuğu olan bir kişi zaten böyle bir şey yapmaz ve kendini hiçbir şekilde oradan atamaz. Bu çocuk hala anneye muhtaç bir çocuk. Biz bu ikisini de almak için diğer tarafa bildirdik. Karşı taraf 'Biz çocukları veririz, fakat ifadenizi çekin' dediler. Biz kesinlikle ifadelerin geri çekilmesi yönünde değil, kim suçluysa cezasını çekmesi yönündeyiz" dedi.


11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir
11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir
11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir
11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir
11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir
11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir
11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 11'inci kattan düşen Raziye'nin ağabeyi: Alkollü eşi itmiş olabilir - Son Dakika


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