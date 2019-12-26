11. İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında Göksel Baktagir ve Murat Süngü konser verdi, "Edebiyat ve Gençlik" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirilen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Edebiyat ve Gençlik" temalı festival devam ediyor.

Festival kapsamında kanunda Göksel Baktagir ve çelloda Murat Süngü, edebiyat meraklıları için sahne aldı. Enstrümantal konser katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği "Edebiyat ve Gençlik" başlıklı açılış oturumuna Ali Ural ve Mehmet Samsakçı konuşmacı olarak katıldı.

"Gençlerle olan ilişkimiz kalbe dokunma işidir"

Şair ve yazar Ali Ural, Hazreti Peygamberin gençlere verdiği önemi örneklerle anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim gençlerle olan irtibatımız, bizim gençlerle olan ilişkimiz kalbe dokunma işidir. Kendi binamıza taş taşısınlar diye değil, onlar ilahi binaları ve manevi yapıları inşa etsinler diye gençlerle irtibat kurmak durumundayız."

Açılış konuşmasında Mehmet Doğan'ın "edebiyatın gençleştirdiğini" söylediğini anımsatan Ural, "Doğrudur, yazan insan gençleşir. Fakat burada da sınırlı kalmıyor, bu gençleşme yazıda, edebiyatta hayatı tazeliyor, gençleştiriyor, eserleri yıkılmaktan koruyor, hayatı diri tutuyor." ifadesini kullandı.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin dev bir eser olduğunu belirten Ural, "Süleymaniye Camisi'ni koruyan, onun yanı başında bir başka dev eser daha var. Kelimeler korur mu, korur. Yahya Kemal, 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' şiirini yazdığı için Süleymaniye Cami ebedileşmiştir." diye konuştu.

Ural, edebiyatçının yer yüzünde elini dokunduğu yerlerde bir diriliş oluştuğunu ifade ederek, "Edebiyatın gençleştirme ve tazeleme gücü her zaman başaktır, öndedir, devlet adamlarının da ilgisini çekmiştir. En büyük komutanlar ister ki yanlarında kazandıkları savaşı anlatan bir şair bulunsun." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerle birlikte çalıştığını fakat onlara hak etmedikleri yanlış bir öz güven pompalamanın yanlış olduğunu dile getiren Ural, bilgi, deneyim ve maharet sahibi olmadan pompalanan bir öz güvenin ancak küstah insanlar oluşturacağını sözlerine ekledi.

"Kendi Gök Kubbemize ait 84 ayrı müsvedde gördüm"

Doç. Dr. Mehmet Samsakçı ise Yahya Kemal Beyatlı'nın sağlığında kitabının basılmadığını, 12 kitaplık külliyatının vefatından kısa bir süre sonra Yahya Kemal Enstitüsü tarafından basıldığını söyledi.

Bu 12 kitabın her birinin ayrı ayrı mühim olduğunu vurgulayan Samsakçı, Yahya Kemal'in en sevdiği, önemsediği ve özendiği şiirlerinin "Kendi Gök Kubbemiz" başlıklı ciltte toplandığını dile getirdi.

"Mimar Sinan, Süleymaniye Camisi'ni 7 yılda inşa etti. Yahya Kemal 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı 30 yılda yazdı." diyen Samsakçı, Yahya Kemal Müzesi'nde görevliyken "Kendi Gök Kubbemiz" şiirine ait 84 ayrı müsvedde gördüğünü, şairin şiirini 84 ayrı kağıtta çalıştığını anlattı.

Festival programı

Müzik ve şiir dinletilerinin de yer alacağı etkinlik kapsamında tiyatro ve belgesel film gösterimleriyle kitap hediye edilecek çeşitli yarışmalar da gerçekleştirilecek.

Yusuf Kaplan, Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Murat, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü ve Turgay Anar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı, etkinlik süresince Kızlarağası Medresesi, Akademi Beyoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Kütüphanesi, Pertevniyal Lisesi ve Üsküdar Ali Fuat Başgil Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşecek oturumlarda, edebiyat ve gençlik ilişkisini irdeleyecek.

Festivalin 2. ve 3. günlerinde ise "Gençlerin Dilinden Necip Fazıl", "Roman ve Gençlik", " Sezai Karakoç'un Gençlik Dönemi Şiirleri", "İlk Kitaplar İlk Heyecanlar", "Şairlerimizin İdealindeki Gençlik Tahayyülleri", "Hikayenin Gençleri", " İsmet Özel'in Gençlik Dönemi Şiirleri", "Şiir ve Gençlik", "Gençlerin Dilinden: Mustafa Kutlu", "İstanbul'un Edebiyat Mahfilleri", "Vefatının 50. Yılında Orhan Kemal", "2019 Kültür ve Edebiyat Gündeminden Kalanlar", "Gençlerle Hasbihal", "Gidenlerin Ardından: Nuri Pakdil", "Gençlerle Başbaşa" ve "Gençliğe Hitabe" başlıklı oturumlar yapılacak.

"Roman", "deneme", "şiir" ve "hikaye" dalında özel ödüllerin takdim edileceği festival, 28 Aralık'ta sona erecek.