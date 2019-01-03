11 Kadının Katiline İdam Cezası
2 saat önce İlandır
Çin'de 11 kadını öldürmekten suçlu bulunan Gao Chengyong adlı şahsa idam cezası verildi.
Çin
'de 11 kadını öldürmekten suçlu bulunan Gao Chengyong adlı şahsa idam cezası verildi. Çin'in kuzeyindeki Baiyin kentinde 1988-2002 yılları arasında işlenen cinayetlerden suçlu bulunan 53 yaşındaki Gao Chengyong'a idam cezası verildi. Çin medyasının "Karındeşen Jack" diye adlandırdığı Chengyong'un, kadınları evlerine kadar takip ettikten sonra, kurbanlarına tecavüz ettiği, öldürdüğü ve sonrasında da evleri soyduğu söyleniyor. Polisin yaptığı açıklamada, Chengyong'un kurbanlarını çoğunlukla boğazlarını keserek öldürdüğü, sonrasında ise bazı uzuvlarını kestiği bilgileri yer aldı. En küçük kurbanı 8 yaşındaki bir kız çocuğu olan Chengyong, ilk cinayetini Mayıs 1988'de işlemiş ve 23 yaşındaki kurbanında 26 farklı bıçak yarası bulunmuştu. Sonraki cinayetleri de benzer bir seyir izleyen Chengyong'un hedefinde yalnız yaşayan genç kadınlar vardı. Cinayetler nedeniyle Baiyin kentinde kadınlar yalnız başlarına sokağa çıkamaz olmuştu. Cinayetleri 2002'de sona eren seri katil başka bir suçtan tutuklanan amcasının verdiği DNA örneğiyle yakalandı. Polis, 2004'te aradıkları şüphelinin profilini "cinsel bir sapkınlığı olan, kadınlardan nefret eden, münzevi, içine kapanık ama sabırlı biri" şeklinde ifade etmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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