11 kalem çalan çocuk yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de iki arkadaşı ile birlikte 11 kalem çalan 13 yaşındaki kız çocuğu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde iki arkadaşı ile gezen 13 yaşındaki D.M., işletmede bulunan 11 kalemi çaldı. Ardından dükkandan çıkan 3 şüpheli kızdan şüphelenen çalışanlar, arkasından giderek çantalarını kontrol etmek istedi. Bu sırada D.M., çantasında bulunan 11 kalemi teslim etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.M., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkeme karşısına çıkan D.M., olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, yaşı küçük kızın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. - ESKİŞEHİR