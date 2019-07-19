Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı kabul edildi
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11. Kalkınma Planı kabul edildi

1 saat önce

11. Kalkınma Planı kabul edildi.

11. Kalkınma Planı kabul edildi, System.String[]
11. Kalkınma Planı kabul edildi.

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve yapılan oylama ile kabul edildi.

Planda, 2023 yılında 12 bin 484 dolar kişi başına düşen milli gelirk hedefleniyor.

Ekonomik büyümenin yüzde 4.3 olması hedefleniyor.

Plan dönemi sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarma hedefi öngörülüyorr.

savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolara çıkartma hedefleniyor.

Bulama alanlarının mitktarı 750 bin hektar artırma hedefleniyor.

Dönem sonunda 65 milyon turist ve 75 milyar dolar gelir bekleniyor. - ANKARA
turist, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
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