11. Kalkınma Planı kabul edildi
22 dakika önce
11. Kalkınma Planı kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
11. Kalkınma Planı kabul edildi. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve yapılan oylama ile kabul edildi. Planda, 2023 yılında 12 bin 484 dolar kişi başına düşen milli gelirk hedefleniyor. Ekonomik büyümenin yüzde 4.3 olması hedefleniyor. Plan dönemi sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarma hedefi öngörülüyor. Savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolara çıkartma hedefleniyor. Bulama alanlarının mitktarı 750 bin hektar artırma hedefleniyor. Dönem sonunda 65 milyon turist
ve 75 milyar dolar gelir bekleniyor.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir