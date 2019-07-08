11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu
1 saat önce
2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:52
2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın onayının ardından Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunuldu.
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