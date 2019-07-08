Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu
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11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

1 saat önce

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu, System.String[]
2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:52 
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi
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