Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı Meclis'ten geçti
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11. Kalkınma Planı Meclis'ten geçti

18 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi.

11. Kalkınma Planı Meclis'ten geçti, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
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