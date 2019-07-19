11. Kalkınma Planı Meclis'ten geçti
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TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
(İHA)
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