Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı Mecliste: 2023 hedefleri yüzde 50 küçüldü
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11. Kalkınma Planı Mecliste: 2023 hedefleri yüzde 50 küçüldü

41 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

11. Kalkınma Planı Mecliste: 2023 hedefleri yüzde 50 küçüldü, System.String[]
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Plan, uzun bir çalışma sonucu hazırlanırken, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri hazırlıklara katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen "vatandaş anketi" yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan planın önceliklerine dair fikir ve öneriler alındı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52 
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