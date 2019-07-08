11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin...

11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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