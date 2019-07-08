Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a...
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11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a...

1 saat önce

11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.

11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a..., System.String[]
11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:45 Kaynak: AA
Ekonomi
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