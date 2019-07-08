11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a...
1 saat önce
11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.
11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:45 Kaynak: AA
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