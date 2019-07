2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı üzerinde gruplar adına yapılan konuşmaların ardından önergelere geçildi.Planda değişiklik içeren 15 önerge verildi.Önergelerden, AK Parti ve MHP 'nin, "İklim değişikliği etkileri dikkate alınarak buharlaşma kaynaklı su kayıplarının önlenmesi amacıyla yeraltı su havzaları ve barajlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. İklim değişikliği ile bağlantılı olarak istilacı türler ve tarımsal patojenlerle mücadeleye yönelik eylem planları hazırlanacaktır. İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacaktır." ifadelerinin plana dahil edilmesine ilişkin ortak önergesi kabul edildi.Ayrıca AK Parti'nin, "Gümrük Müşavirleri Odası kurulacaktır." ibaresinin plandan çıkarılması ve 2023 için kadın istihdam oranının yüzde 34 olarak değiştirilmesiyle ilgili iki ayrı önergesi de kabul edildi.Diğer 12 önerge kabul edilmedi.Genel Kurulda 13 saat süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 11. Kalkınma Planı kabul edildi.Oktay'dan teşekkür konuşmasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, planın kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bugün Genel Kurulda önemli ve memnuniyet verici milli bir duruşa şahit olduklarını ifade etti.Oktay, "Bugün çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclisimizde grubu bulunan 4 siyasi parti, yaptıkları ortak destek açıklamasıyla ne ülkemizin ne de Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz 'de meşru hak ve çıkarlarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğini güçlü şekilde dünya kamuoyuna ilan etmiştir." dedi.Hangi engel çıkarılmaya çalışılırsa çalışılsın bildiride de vurgulandığı üzere Türkiye 'nin, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edeceğini ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacağını belirten Oktay, "20 Temmuz Barış ve Demokrasi Bayramı öncesinde yayımlanan bu bildiri, Kıbrıs Türkü'nün hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağının da güçlü bir ifadesidir." diye konuştu.Oktay, planın her aşamasının katılımcı bir anlayışla hazırlanmasını sağlayan ve plan çalışmalarına her aşamada titizlikle sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a şükranlarını iletti.Planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Meclisteki görüşmelerde katkı sağlayan milletvekillerine de teşekkür eden Oktay, her alanda topyekun bir değişim ve dönüşüm öngören 11. Kalkınma Planı'nın, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletin temel beklentilerini karşılamak, Türkiye'nin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacağını vurguladı.Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planında bulunan hedefler ve uygulamaya konulacak politikalar çerçevesinde Türkiye'yi daha hızlı bir kalkınma ivmesine hep birlikte taşımayı ve el birliğiyle ülkemizin saygın konumunu daha da güçlendirecek adımları atmayı diliyorum. Katılımcı bir süreçte, yoğun çalışmalar sonucunda hazırlanan 11. Kalkınma Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.TBMM Başkanvekili Levent Gök , 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı'nın son birleşimini tamamladıklarını belirterek, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.Gök, parlamentonun yoğun bir dönem geçirdiğini kaydederek, bu süreçte görev yapanlara ve çalışmalarını izleyen parlamento muhabirlerine teşekkür etti.Bu arada, milletvekilleri, yasama yılının son çalışma günü olması dolayısıyla birleşimin kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.