11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
6 saat önce
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:48 Kaynak: İHA
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda kabul edildi.
Görüşmeleri iki gün süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edildi. Plan, 2019-2023 yıllarını kapsıyor. Gayri safi milli hasılanın bir milyon 80 milyon olmadı öngörülüyor. İşsizlik yüzde 9.9 ve büyüme yüzde 4.3 olarak hedefleniyor. Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanılmasına yönelik daha fazla değer üreten Ekonomi
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ve sosyal kalkınma öngörülüyor. Her alanda rekabet ve verimlilik artışı sağlanması amaçlanıyor. Teknolojinin eğitime entegrasyonu sağlanacak. - ANKARA
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