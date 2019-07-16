Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
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11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

6 saat önce

11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, System.String[]
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeleri iki gün süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edildi. Plan, 2019-2023 yıllarını kapsıyor. Gayri safi milli hasılanın bir milyon 80 milyon olmadı öngörülüyor. İşsizlik yüzde 9.9 ve büyüme yüzde 4.3 olarak hedefleniyor. Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanılmasına yönelik daha fazla değer üreten Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal kalkınma öngörülüyor. Her alanda rekabet ve verimlilik artışı sağlanması amaçlanıyor. Teknolojinin eğitime entegrasyonu sağlanacak.
(İHA)
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
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