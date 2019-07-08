Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
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11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

1 saat önce

11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.

11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu, System.String[]
11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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