11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
1 saat önce
11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.
(İHA)
11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri
Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi
Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım