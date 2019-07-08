Son Dakika Haberleri: 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
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11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

32 dakika önce

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Onbirinci Kalkınma Planı'nda, "2023 yılında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 'nın bir milyar 80 milyon, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi; ihracatın 226 milyar 600 milyon dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

11. Kalkınma Planı'nda, 'daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' vizyonuyla uzun vadeli bir perspektif sunduğu belirtiliyor. Türkiye'nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi amaçlandığı ifade edilen Kalkınma Planı'nda "2023 yılında GSYH'nın bir milyar 80 milyon, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi; ihracatın 226 milyar 600 milyon dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile rekabet gücünün ve refah seviyesinin artırılması öngörülmektedir. Kamunun güçlü desteği ve özel sektörün öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak; her alanda verimlilik artırılacak, yurtiçi tasarrufların ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek; üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesi sağlanacaktır" denildi.

11. Kalkınma Planı döneminde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda sağlayacağı kazanımlardan azami ölçüde faydalanılacağı kaydedilerek, "Aktif bir diplomasi ile küresel toplumun güçlü ve saygın üyesi olma konumunu güçlenerek sürdürmesi, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik etkili politikalar üretmeye devam etmesi esas olacaktır. Plan dönemi boyunca, insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve verimlilik ilkeleri esas alınarak Kalkınma Planında öngörülen amaç ve hedeflerin toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilerek kalkınma vizyonuna ulaşmaya yönelik temel adımların atılması sağlanacaktır" ifadelerini kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:37 Kaynak: İHA
Ekonomi
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