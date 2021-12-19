İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde 11 kamyonet çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.H. ve M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika