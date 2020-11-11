11 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

11 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
11.11.2020 06:42
11 Kasım 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:30 Jurassic Galaxy
02:00 Jurassic Galaxy
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Parker
20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:30 Parker
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Trump'tan Pentagon operasyonu! Kendisine yakın isimleri kritik pozisyonlara getiriyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 3 transfer birden Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Fransız basınından Macron'a Dağlık Karabağ eleştirisi: Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık! FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu