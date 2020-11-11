11 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

11 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

11.11.2020 06:42
11 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

11 Kasım 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 Avrupa'dan Futbol

03:25 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:05 Taktik Analiz

04:25 İngiltere Premier Lig Özetler

04:55 Futbol Anadolu

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Hava Durumu

19:00 Stadyum

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Anadolu

22:30 Stadyum

23:05 Avrupa'dan Futbol

11 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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