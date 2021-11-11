Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Motor Sporları
01:00 New York Maratonu
02:30 Touring Car Racing
03:15 Touring Car Racing
04:00 Snooker: İngiltere Açık
06:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
07:00 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası
08:00 Touring Car Racing
09:30 Snooker: İngiltere Açık
11:30 Boks: Aiba Dünya Şamp.
13:00 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası
13:30 Hall Of Fame Nagano 1998
14:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
15:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
16:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
17:15 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası
18:00 Hall Of Fame Nagano 1998
19:00 Haberler
19:05 Taking Refuge
20:50 Haberler
20:55 Sport Talks
21:05 Pist Bisikleti Şamp. Ligi
22:05 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
23:00 Haberler
23:05 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika