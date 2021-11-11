11 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

11 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

11 Kasım 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 % 100 Futbol 03:00 Futbol Gecesi 05:00 Kocaelispor - Bursaspor 06:40 Spor Toto Süper Lig Özetler 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 İngiltere Premier Lig Özetler 16:00 Gündem Futbol 17:25 İspanya La Liga Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:40 İtalya Serie A Özetler 20:00 Spor Akşamı 21:00 Futbol Gecesi 23:00 Taktik Analiz

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