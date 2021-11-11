11 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

11 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

11 Kasım 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:25 Bizim Köyün Kızları 04:25 Seksenler 05:45 Şampiyon 09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 10:30 Tozkoparan İskender 11:45 Gönül Dağı 13:00 Bizim Köyün Kızları 16:30 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

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