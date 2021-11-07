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11 Kasım'da umutlar yeniden yeşerecek - Son Dakika

11 Kasım'da umutlar yeniden yeşerecek

07.11.2021 16:27

Türkiye'nin ağaçlandırılması için 2008'den beri devam eden seferberlik projesi bu yıl da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyası ile devam ediyor.

Türkiye'nin ağaçlandırılması için 2008'den beri devam eden seferberlik projesi bu yıl da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaçlandırma kampanyası ile devam ediyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde milyonlarca fidan toprakla buluşacak.

2019 ve 2020 yıllarında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren proje kapsamında, bu yıl da 252 milyon fidan dikilecek. Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanlık alanların da yer aldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, her vatandaş adına üç fidan dikiliyor.

Her ilde belirlenen alanlarda aynı anda yapılacak törenlerle fidanlar toprakla buluşacak. Uluslararası alanda da çok ilgi gören ağaçlandırma seferberliği için rekor sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Yurtdışından 60 ülkeden temsilcinin davet edildiği programda, yeni rekorlar için tespit görevlileri de bulunacak. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan projede bugüne kadar 5 milyardan fazla fidan dikildi.

Proje kapsamında rekorlar da kırıldı. Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da 1 saatte 303.150 fidan dikilerek, Türkiye adına tescil edildi. Öte yandan geçen yıl dikilen fidanların %95'i, toprağa tutundu. Yüzde 5'lik fidanın yerine de, yeniden dikim yapıldı.

11 Kasım'da umutlar yeniden yeşerecek
11 Kasım'da umutlar yeniden yeşerecek
11 Kasım'da umutlar yeniden yeşerecek
11 Kasım'da umutlar yeniden yeşerecek

Guinness Rekorlar Kitabı, Geleceğe Nefes, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 11 Kasım'da umutlar yeniden yeşerecek - Son Dakika


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