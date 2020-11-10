11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikme seferberliğinin ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandıran, dünyanın örnek alacağı bir seferberlik olduğunu bildirdi.

Vali Yazıcı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ormanların en büyük zenginlik ve yaşam kaynağı olduğunu, ormanları korumanın tüm insanlığın ortak görevi olduğunu vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ormansız bir yurt, vatan değildir." sözlerini hatırlatan Yazıcı, "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." düsturuyla hareket eden bir medeniyet olduklarını belirtti.

"Geleceğe nefes" seferberliğiyle dikilecek fidanların gelecekte bu topraklarda yaşayan canlılar için nefes olacağını kaydeden Yazıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak hedefiyle başlattığımız 'Geleceğe nefes' seferberliği, 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerini toprakla buluştururken, son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandıran, dünyanın örnek olacağı bir seferberliktir. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde daha yeşil bir Türkiye için 'Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönmesini diliyor, bu anlamlı çevre seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."