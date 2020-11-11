11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla 20 bin fidan dikildi.

Kentte düzenlenen etkinlik kapsamında kurum müdürleri, güvenlik güçleri ve katılımcılarca Şiran, Köse, Kelkit, Kürtün, Torul ile merkez ilçenin toplamında 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında kent merkezindeki Mesire Ağaçlandırma Alanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Duanın ardından konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, vatanın kutsal olduğunu ve vatan için bedel ödeyen şehitler olduğunu hatılattı.

Ağaç dikimi ve ormanı korumanın da vatan sevgisinin en önemli işaretlerinden birisi olduğunun altını çizen Taşbilek, "Yerin altı bizim için tam bir vatandır. Yerin üstünü de vatanlaştırma çalışmalarının en büyük belirtisi ağaç dikmektir. Bu faaliyette toprağımızı vatanlaştırmak anlamında çok önemli bir faaliyettir." dedi.

Konuşmaların ardından kent protokolü ve katılımcılar saat 11.11'de alana getiren fidanları toprağa dikerek can suyu verdi.