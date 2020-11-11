11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Osmaniye'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Osmaniye'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyündeki ormanlık alanda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, diğer ilgililer ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, yangında zarar gören alanlara fidanlar dikildi.
Yılmaz, araziye ilk fidanı dikti, daha sonra can suyu verdi.
- Kaynak: AA
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