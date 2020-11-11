11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Yılmaz, araziye ilk fidanı dikti, daha sonra can suyu verdi.

Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara , diğer ilgililer ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, yangında zarar gören alanlara fidanlar dikildi.

Osmaniye'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyündeki ormanlık alanda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Osmaniye 'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

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