11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fethiye ilçesinin Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde düzenlenen törene, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 500 okaliptüs ile 100 erguvan fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Fırat, gelecek nesillere yeşil bir memleket bırakmak amacıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan fidan dikimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

- Bodrum

Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki dolgu alanındaki etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan ile diğer protokol üyelerinin yanı sıra, muhtarlar, 100'e yakın öğrenci, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte aralarında zakkum, fıstık çamı, servi, ceviz ve bademin de olduğu 2 bine yakın fidan toprakla buluşturuldu.

- Marmaris

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki gerçekleştirilen etkinliğe, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile diğer protokol üyelerinin yanı sıra, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte aralarında 2 hektarlık alana bin 500 fıstık çamının yanı sıra, servi, ceviz ve badem fidanları dikildi.

-Datça

Datça ilçesinde ise 25 dönümlük alanda bin harnup ile bin fıstık çamı toprakla buluştu.

Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde törene, Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, Orman işletme Şefi Saner Demirtaş protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çoban, Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.