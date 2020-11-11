11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

11.11.2020 14:34

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Van'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Eski TOKİ mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve ve Edremit Belediyesi tarafından organize edilen programda 2 bin 500 fidan dikildi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl Van'da yaklaşık 50 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bugün 13 ilçe ve kent merkezinde 24 bin 850 fidanın toprak buluşturulduğunu ifade eden Bilmez, "Geçen sene diktiğimiz fidanların yüzde 80'e yakını tuttu. Tutmayanların yerine yeni fidanlar dikildi. İnşallah diktiğimiz bu fidanlar sayesinde Van'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artacak." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bu sene ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, " Van Gölü'ne karşı ilçemizin ilk kent ormanını oluşturduk. Bizden sonraki kuşaklara bırakılacak en güzel mirastır. İlimize, bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, denetim serbestlikten yararlanan yükümlüler ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin katılımıyla binlerce fidan dikildi.

Programda Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli hazır bulundu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Hakkari, Milli, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika


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