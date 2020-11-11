11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy, Taşova ve Merzifon ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Gümüşhacıköy ilçesi Balıklı köyünde yapılan programda, 680 fidan dikildi.

Merzifon Ağaçlandırma Şefi Elif Yalçın, Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat'a ağaçlandırma ile ilgili bilgi verdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, Orman İşletme Şefi Nazım Helvacı, siyasi parti temsilcileri ile muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Taşova

Taşova'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Güvendik mevkisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Mustafa Berk Çelik, ülke genelinde olduğu gibi ilçelerinde de fidan dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Ormanların gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğunu vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü ile ülke genelinde aynı anda ağaç dikimi seferberliği yapılmaktadır. Taşova ilçesi olarak 5 bin fidanımızı sahiplenerek toprakla buluşturduk." dedi.

Merzifon

Merzifon ilçesi Gökçebay köyü mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, ormanların en büyük zenginlik ve yaşam kaynağı olduğunu, ormanları korumanın tüm insanlığın ortak görevi olduğunu söyledi.

"Geleceğe nefes" seferberliğiyle dikilecek fidanların gelecekte bu topraklarda yaşayan canlılar için nefes olacağına işaret eden Demirkale, "Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde daha yeşil bir Türkiye için 'Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönmesini diliyor, bu anlamlı çevre seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.