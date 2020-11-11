11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" seferberliği kapsamında Amasya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Gökhöyük Tarım İşletmesi ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, yurt genelinde olduğu gibi Amasya'da da binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını, böylece daha yeşil bir çevreye sahip olunacağını anlattı.

İl genelindeki çeşitli noktalarda fidan dikildiğini dile getiren Masatlı, "2019 yılında başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 13 milyon ağaç toprakla buluşturuldu. Bu yıl da yine doğamızı korumak için ağaç dikiyoruz. 'Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla ilimiz genelinde 163 bin 700 fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğin bizlere doğa bilinci hususunda ilham vermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.