Ege'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Ege'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu

11.11.2020 15:31

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan dikildi.

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan dikildi.

İzmir ve ilçelerinde 30 noktada toplam 20 bin fidan toprakla buluştu.

Bornova Yakaköy sırtlarında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı.

Geçen yıl büyük bir coşkuyla kutladıkları 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramını bu yıl büyük bir hüzünle gerçekleştirdiklerini belirten Derince, "İzmir'de 30 noktada dikilen 20 bin fidanla gelecek kuşaklara nefes olunacak." dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde Mersinaki mevkisindeki fidan dikme törenine katılan Foça Kaymakamı Ali Çetin ise gelecek nesillere yeşil bir ülke bırakmak amacıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan fidan dikimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydın'da 10 bin fidan dikildi

Aydın'ın Söke ilçesinde Güllübahçe yolunda eylül ayında çıkan ve yaklaşık 200 hektar alanın zarar gördüğü alanda etkinlik düzenlendi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman zenginliğini daha ileriye taşımak için mevcut alanları koruyup, yeni orman alanları oluşturacaklarını kaydetti.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun da il genelinde 10 bin, Söke'de de kızılçam, biberiye ve defne gibi 200 fidanın sembolik olarak dikileceğini belirtti.

Söke'nin dışında Didim, İncirliova ve Germencik ilçelerinde de ağaç dikim töreni gerçekleştirildi.

Uşak

Uşak'ta, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 6 farklı noktada 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'la ağaç diken Uşak Valisi Funda Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaç dikme kampanyasının ciddi bir karşılık bulduğunu söyledi.

Uşak'ın yüzde 40'ının ormanlık alan olduğunu belirten Kocabıyık, "Ben bu kampanyaya, nefes almak isteyen, Türkiye'nin geleceğini yeşil görmek isteyen, doğayla barışık görmek isteyen herkesin katılımını diliyorum." dedi.

Öğrencilerin ve vatandaşların fidan diktiği etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesi Kum Mahallesi mevkisinde de 500 fidan toprakla buluştu.

Akhisar Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hakan Duman, işletme müdürlüğü olarak Soma, Akhisar, Gölmarmara ve Kırkağaç ilçelerinde toplam 2 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Etkinliğe eşi Asya ve 3 yaşındaki oğlu Ömer Faruk ile katılan Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren de orman yangınlarının birer katliam olduğunu söyledi.

Denizli

Denizli'de 31 bin 900 fidan toprakla buluştu.

Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi.

Program kapsamında 26 ayrı bölgede eş zamanlı olarak belirlenen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

Ege'de Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu
Ege'de Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu
Ege'de Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu
Ege'de Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu

Geleceğe Nefes, Milli, Kasım, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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