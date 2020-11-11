11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Protokol detayları ve ağaç dikimine ait detaylar
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülü arslan ile Röportaj
Ağaç dikimine ait detaylar
BALIKESİR - Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen 83 milyon fidandan 160'ı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprakla buluşturuldu.
- Kaynak: AA
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