11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

BALIKESİR - Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen 83 milyon fidandan 160'ı Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde toprakla buluşturuldu.

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