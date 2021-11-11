11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Karapolat mevkiinde, yaklaşık 20 dönüm alana 2 bin fidan dikildi.

Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, yaptığı konuşmada, ilçenin kentteki en çok ormana sahip olan bölgesinde yer aldığını ifade etti.

Ancak bununla yetinmeyip yeni alanlar oluşturmanın gayretinde olduklarını ifade eden Anteplioğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kemal Vural ise ağaçlandırma çalışmalarının devam etmesinin önemine işaret etti.

Ağaçlandırma ve Orman Muhafaza İşletme Şefi Yıldız Doğan da orman köylüsüne gelir getirici 2 bin adet, selvi, fıstık çamı, meşe türleri ile badem fidesi dikimi yapıldığını kaydetti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve diğer ilgililer katıldı.