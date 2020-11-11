11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Soma - Son Dakika

"Geleceğe Nefes" kampanyasıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikimi etkinlikleri düzenlendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma Savaştepe Karayolu Kum Mahallesi mevkiinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Akhisar Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hakan Duman, Soma Orman işletme şefliği çalışanları, Jandarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan İstiklal marjı ile başlayan etkinlikte, Kaymakam Akkaya ve etkinliğe katılanlar fidanları dikerek geleceğe nefes oldular.

Fidan dikimi etkinliği ile ilgili AA Muhabirine bilgi aktaran Hakan Duman, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 4 bölgede toplam 2 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyleyerek, Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında, 81 il de olduğu gibi İşletme Müdürlüğümüze bağlı Manisa'nın Soma, Akhisar, Gölmarma ve Kırkağaç ilçelerinde de 500'er fidan toplam 2 bin fidan ile işletme müdürlüğümüzce kampanyaya destekte bulunulmuştur" dedi.

Etkinliğe eşi Asya ve 3 yaşındaki oğlu Ömer Faruk ile katılan Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren, Orman yangınlarının birer katliam olduğunun altını çizerek, "İnsanlarımız ormanları katletmese keşke. Yakarak katletmeseler, katliam kötü bir tabir. Ama her yangın bir katliam. Bilinçli olalım ormanlar hepimizin dünya hepimizin. Keşke ormanlarımız yanmasa" şeklinde konuştu.

Eşi Asya ile evlendikten sonra ilk orman yangını ihbarına eşini de alıp gittiğini söyleyen İsmail Eren, "Eşimle yeni evlenmiştik bir pazar günü idi. Pikniğe gitmiştik. Orman yangını ihbarı geldi. Eşimi evde yalnız bırakmamak için eve gitmeden yangına gittik. Onu da götürdüm. Büyük Işıklarda 1,2 hektar orman yangınına. Yangını gördü çok korktu. Yangınlar çok üzücü bir olay onlar üzülmesin diye halkımız üzülmesin diye biz kendimizi öne atıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Eren'in eşi Aysa Eren de eşinin mesleğinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Yeşili dikmek, korumak, çok güzel ama orman yangınlarında çok üzülüyoruz, kokuyoruz. Evlendikten sonra ilk görevine beni de götürmüştü çok korktum. bir daha gidemedim. Yangını gördüm. Ama fidan dikmeye ben geliyorum onunla çok güzle bir duygu. oğlumuzu da getiriyoruz ailece" diye konuştu.