Son Dakika Haberleri: 11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor 11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

7 saat önce

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 16 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim olduSüper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir"Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti.

11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 16 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu

Süper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir

"Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti...

Hayrettin Demir: Emre, gelecek için güzel bir örnek

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek

Ay-Yıldızlılar, İzlanda ve Andorra maçı öncesi ilk antrenmanını Riva'da gerçekleştirecek

TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

10: 00 Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da başlayacak

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlılar izinli

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

19.30 Spor Toto - Halkbank


Kayserispor, Emre Demir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:25 Kaynak: DHA
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