Son Dakika Haberleri: 11 katlı apartmanın dış cephe kaplaması düştü
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11 katlı apartmanın dış cephe kaplaması düştü

27 dakika önce

BURSA'da 11 katlı bir apartmanın alçıdan yapılan dış cephe kaplaması düştü.

11 katlı apartmanın dış cephe kaplaması düştü, System.String[]
BURSA'da 11 katlı bir apartmanın alçıdan yapılan dış cephe kaplaması düştü. Apartman sakinleri, mantolama firmasından şikayetçi olacaklarını belirtti.
Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde dün 36 dairenin bulunduğu 11 katlı apartmanın alçı olan yan dış cephe kaplaması, büyük bir gürültüyle kopup, düştü. Çöken alçı sitenin bahçesine dağıldı. Bu sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Site sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alçıyı temizledi. Site sakinleri, apartmanın dış cephesine 4 yıl önce mantolama yapan firmadan şikayetçi olduklarını söyledi.


Altınşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:11 Kaynak: DHA
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