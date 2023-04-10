11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 5 YAŞINDAKİ EYLÜL ÖLDÜ, ANNESİ VE KARDEŞİ YARALANDI

KAYSERİ'de, 11 katlı binanın 6'ncı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 5 yaşındaki Eylül Canyakar hayatını kaybederken, annesi ve 1 kardeşi yaralandı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Aksiyum Sitesindeki 11 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. 6'ıncı katta bulunan daire henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Yangında evde bulunan 5 yaşındaki Eylül Canyakar hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen anne ile 1 çocuğu ise yaralandı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yangında yaşamını yitiren Eylül ise, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yanan dairenin önünde bulunan ve hayatını kaybeden Eylül'e ait olduğu öğrenilen oyuncak ayıcıklar yürek burktu. Aksiyum Sitesinde yönetici olan Veysel Uyar, Sabah 08.00 sıralarında 6'ıncı katta yangın çıktı. Vatandaş çocuğunu okula götürüyor. İçeride 2 tane çocuğu ile hanımı birlikte kalıyor. Çocuğunun biri vefat ediyor. Hanımı da hastanede, şuan hayati tehlikesi bulunuyor. Bizim en büyük sıkıntımız, burası tamamlanalı 4-5 yıl oldu. İnşaat firması mesken paralarını almasına rağmen meskeni üzerine almadı. Buna istinaden katlarımızda yangın hortumları mevcut. Yalnız meskenimiz olmadığı için, itfaiye yan dairelerin kapılarını çalıp, 'bize su verin' diye bağırdı. Bu bir ihmaldir. Kim sesimizi duyuyorsa duysun. Bloklarımızın meskeninin acil bir şekilde alınması gerekiyor. Paraları ödenmiş olmasına rağmen vermiyorlar. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum diye konuştu.