Kayseri'de iftara yakın saatte acı olay - Son Dakika

Kayseri'de iftara yakın saatte acı olay

-11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Yusuf Eymen hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Yusuf Eymen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Sarıçemen Sokak üzerinde bulunan 13. Katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf Eymen A. 11. Kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Eymen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bu sırada küçük Yusuf'un ailesi de sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.