11. Kez Kapılarını Açan Motobike Istanbul Büyük Bir Heyecanla Başladı

Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Satış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından yapıldı.

Motobike Istanbul 2019 sponsorları motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oluyor

Motobike Istanbul 2019'un ana sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti Bankası fuarın Platinum Sponsoru, Aytemiz Fuar Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, Super FM Radyo Sponsoru, KTM ise Gösteri Sponsoru oldu. Ziyaretçilere ve sektöre hazırladıkları aktiviteler ve sundukları hizmetlerle fuara değer katan sponsorlar, dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak olacak.

Prestijli markaların fuarı

Bu yıl 11. kez kapılarını açan Motobike Istanbul yine en prestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi. Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyük ilgi gösterdi. Dört gün boyunca devam edecek fuarda motosiklet tutkunları; BMW, Ducati, Honda, Harley Davidson, Triumph, Yamaha, Vespa, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Volta, SYM, Bajaj, Polaris, Citycoco, Moto Gusto, Husqvarna, Yuki ve daha birçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görme fırsatı yakalayacak.

Seminer ve etkinlik programlarıyla Motobike Istanbul bir fuardan çok daha fazlası

Her yıl olduğu gibi bu yıl da seminer ve gösteri programları ile Motobike Istanbul ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Açılış günü motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat ve Onur Duva, fuar boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. "Motobike Academy" kapsamında, konusunda uzman kişilerin yer alacağı yoğun bir söyleşi ve eğitim programı da Motobike Istanbul'da ziyaretçileri bekliyor. Güvenli sürüş eğitimleri, kış rotaları, Motovloggerlar ile söyleşiler "Motobike Academy" kapsamında yer alacak konuların bazıları.

Dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet sektöründen Kerem A Hero, Serkan Özbay, Ersoy Akkartal, Kemal Tuğrul Sümer, Asil Özbay, Erkin Yeşil, İlayda Yağmur Yılmaz, Özge Öztimur, Nesli Avcı, Adile Yavuz, Süren Bayan, Gülşah Merve Yüksel, Ömer Faruk Toprak, Murat Çopur, Yahya Dai, Buket Doran, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın, Emre Sen, Burak Ersöz, Özge Öztimur gibi önemli konuklar Yigit Top'un moderatörlüğünde ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. Ayrıca, Türkiye'nin yetiştirdiği genç yetenekler Toprak Razgatlıoğlu, Deniz ve Can Öncü kardeşler ile canlı video konferansı yapılacak. Cumartesi günü saat 11:30'da ise "Altın Elbiseli Adam" Barkın Bayoğlu'nu anma programı gerçekleşecek.

Motobike Istanbul ziyaretçileri tüm programları ücretsiz olarak Efes salonunda takip edebilecek.

Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği "custom" alanı ise bu yıl da meraklılarını ağırlıyor. Motosiklet tutkunu şık giyimli beyefendi ve hanımefendilerin klasik motorları ile yer aldıkları "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliğinin ekibi de bu yıl custom alanında yer alıyor.