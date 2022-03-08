11 kilo bonzai böyle yakalandı - Son Dakika
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11 kilo bonzai böyle yakalandı

08.03.2022 17:09

11 kilo bonzai böyle yakalandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da durdurulan bir takside ele 11 kilo 600 gram bonzai böyle ele geçirildi.

11 kilo bonzai böyle yakalandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da durdurulan bir takside ele 11 kilo 600 gram bonzai böyle ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucuya savaş açtı. Polisekiplerince durdurulan bir ticari taksinin bagaj kısmında yapılan incelemede bonzai olduğu değerlendirilen madde belirlendi. Aracın bagaj kısmında yapılan detaylı incelemede siyah torba içerisinde gizlenmiş vaziyette 11 poşetten oluşan 11 kilogram 600 gram bonzai alıcılara ulaşmadan polisin ağına takıldı. Polisin poşet poşet bulduğu bonzailer kameralar tarafından da saniye saniye kayıt altına alındı.

Poşetlerin içerisindeki bonzai maddeler muhafaza altına alınırken, Polis ekiplerince yapılan detaylı operasyonlarda araçta bulunan kişiler dahil 11 kişi yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

11 kilo bonzai böyle yakalandı
11 kilo bonzai böyle yakalandı
11 kilo bonzai böyle yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Bonzai, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 kilo bonzai böyle yakalandı - Son Dakika


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