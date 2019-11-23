Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kiralık otomobildeki İran uyruklu D.S.R, aracı kullanan H.K. ile tır sürücüsü H.S. gözaltına alındı.

Takibe alınan tırdaki uyuşturucunun, Manavgat ilçesi Çavuş Mahallesi'nde kiralık bir otomobile nakledildiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Ekipler, İran'dan uyuşturucu yüklenen 65 NV 650 plakalı tırın, Van üzerinden Antalya'ya geldiğini tespit etti.

Antalya 'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilogram 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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