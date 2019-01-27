11 Kişilik Alaca Ailesi Kış Günü Evsiz Kaldı
26 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında, 11 kişilik aile canını zor kurtardı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde çıkan yangında, 11 kişilik aile canını zor kurtardı.
İlçenin Çakınlı Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Alaca
'nın evinde sabaha karşı bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Komşularının ikazı üzerine Bahattin Alaca, eşi ve 9 çocuğu yangında son anda kurtarılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, Alaca ailesi ise kış günü sokakta kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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