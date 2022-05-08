11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor - Son Dakika
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11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor

08.05.2022 14:54

11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor Küçük ciritçi Hasan Tavaşlı: "At ile sahibi arasında anne çocuk gibi çok kuvvetli bir bağ vardır" "En büyük korkum atımın sakatlanması" Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde gösteri yapan Uşak Alparslan...

11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor

Küçük ciritçi Hasan Tavaşlı: "At ile sahibi arasında anne çocuk gibi çok kuvvetli bir bağ vardır"

"En büyük korkum atımın sakatlanması"

ANTALYA - Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde gösteri yapan Uşak Alparslan Atlı Cirit Kulübünün 12 yaşındaki en küçük üyesi Hasan Taşavlı, hem cesaretiyle hem de atlara olan tutkusuyla görenleri hayrete düşürüyor.

Henüz altı aylıkken at binmeye başlayan ve babası da cirit takımında olan Hasan Taşavlı 'Küçük Bey' isimli atıyla arasındaki bağı anlatırken, "At ile sahibi arasında anne çocuk gibi çok kuvvetli bir bağ vardır. Atlar çok hisli hayvanlar ve at, sahibi öldüğünde at günlerce bir şey yemiyor sadece su içiyor. En sonunda da dayanamayıp ölüyor. Bu bağ benim için bambaşka. Benim atımla aramdaki bağ da bu yüzden çok kuvvetli" ifadelerini kullandı.

En büyük korkusu atının sakatlanması

Yaş ortalaması 30'un üzerinde olan 11 kişilik ekibin içinde yaşıyla ve yeteneğiyle dikkati çeken ve oyunun bir bölümünde babasının yerine oyuna giren Küçük Hasan, Cirit sporunun tehlikelerine karşı bir korkun var mı sorusuna ise, "Hayır tehlike beni korkutmuyor, sadece bugün oynadığımız yerde çukurlar vardı. Çukurlar olduğunda ben düşsem bir sıkıntı olmaz, en fazla bacağım kırılır o da olabilecek bir şey. Ama korktuğum şey atın ayağı çukura girmesi. Çünkü atın ayağı kırılıyor, iltihaplanma olabiliyor ve bu durum beni çok korkutuyor" şeklinde cevap verdi.

11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor
11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor

YORUMLAR
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Türkmen, Antalya, Uşak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 11 kişilik cirit takımının en küçük üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor - Son Dakika


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