Son Dakika Haberleri: 11 kişilik iş ilanına yoğun talep
Son Dakika Genel 11 kişilik iş ilanına yoğun talep

11 kişilik iş ilanına yoğun talep

28 dakika önce

11 kişilik iş ilanına yoğun talepEDİRNE - Edirne'de, 11 kişilik personel alımı ilanına çok sayıda müracaat oldu.

11 kişilik iş ilanına yoğun talep

EDİRNE - Edirne'de, 11 kişilik personel alımı ilanına çok sayıda müracaat oldu. İş ilanı sosyal medyada yayılınca, vatandaşlar, İŞKUR'a müracaat etti.

Edirne'de, yeni açılacak bir iş yerinin 11 kişilik personel alımı ilanına, müracaat eden personel adayları, söz konusu firmanın insan kaynakları ile görüşme gerçekleştiriyorlar. Edirne'de, yeni açılacak firma İŞKUR aracılığıyla personel alımı için ilan verdi.

Firmanın ilanında, "3 bin 250 TL maaşla şef garson, 2 bin 600 TL maaşla komi, 2 bin 950 TL maaşla garson, 2 bin 850 TL maaşla bayan kasiyer, 2 bin 600 TL maaşla bayan mutfak personeli, 3 bin TL maaşla kasap elemanı, 2 bin 600 TL maaşla çaycı, 2 bin 600 TL maaşla bulaşıkhane elemanı, 2 bin 600 TL maaşla depo sorumlusu, 2 bin 600 TL maaşla temizlik elemanı ve 2 bin 600 TL maaşla gece ızgara yakıcı alımı yapılacak" bilgileri yer aldı.

Edirne İŞKUR binasında saat 13.00'te başlayan görüşmelerin mesai bitimine kadar devam edeceği öğrenildi.

11 kişilik iş ilanına yoğun talep

personel alımı, Edirne, İŞKUR, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı
Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak 2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 23:45:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 kişilik iş ilanına yoğun talep
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]