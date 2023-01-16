11 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili yargılanan 10 kişi beraat etti - Son Dakika
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11 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili yargılanan 10 kişi beraat etti

16.01.2023 16:21
11 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili yargılanan 10 kişi beraat etti

Samsun'da 2012 yılında yaşanan ve 11 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili yargılanan 10 kişinin beraatlerine karar verildi.

Samsun'da 2012 yılında yaşanan ve 11 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili yargılanan 10 kişinin beraatlerine karar verildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 2012 Temmuz ayında meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili 2021 Haziran ayında DSİ çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. "Görevi ihmal" suçundan haklarında dava açılan olay tarihinde DSİ 71. Şube Müdürü Murat Acu, Proje İnşaat Başmühendisi Faik Yılmaz, Jeoloji Mühendisi Ahmet Rıza Çilingiroğlu, İnşaat Mühendisleri Mustafa Buçan, Hayrettin Mumcu, Haluk Fehmi Kocaoğlu, Laboratuvar Şube Müdürlüğü çalışanı Meryem Telatar, Proje İnşaat Mühendisi Şahin Gül, müteahhit Hasan Uçak ve işçilerden İlhami Kaya'nın yargılanmaları sona erdi.

Mahkeme, 11 kişinin öldüğü sel felaketinde "kusurun kime ait olduğunun tespit edilemediği" gerekçesiyle, tutuksuz yargılanan 10 kişinin beaatlerine hükmetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili yargılanan 10 kişi beraat etti - Son Dakika

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