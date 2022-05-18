11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi - Son Dakika
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11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi

18.05.2022 13:57
11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada savcı, 3 sanık hakkında beraat isterken, diğer...

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada savcı, 3 sanık hakkında beraat isterken, diğer 8 sanık hakkında da 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan hapis cezası talep etti.

Ege Denizinde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybedip 11 kişinin de yaralandığı İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'un sorumlularının yargılanmasına devam edildi. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2'si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın geçen Eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesulü mimar N.B. tahliye edildi. 2. celsede ise mahkeme başkanı, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Davanın 5. duruşması bugün İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan bazıları, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının yeni rapor taleplerini reddettiklerini, alınan raporların yeterli olduğunu ve mevcut delillerle sonuca gideceklerini söyledi.

Mahkeme başkanının ardından söz alan iddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada savcı, tutuksuz sanıklar Zehra S., Ayşe Y. ve Kadriye K. için beraat isterken, diğer 8 sanık için ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan hapis cezası talep etti.

Mütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından söz alan sanık Ali Ö.'nün avukatı, reddi heyet talebinde bulundu. Tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın avukatları ise müvekkilleri için tahliye talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulunurken, sanık Mustafa Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, reddi heyet talebinin reddine, talebin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten - İHA)

11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi
11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi
11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi
11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi

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Yılmaz Erbek Apartmanı davasında  8 sanık için 3 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi Yılmaz Erbek Apartmanı davasında  8 sanık için 3 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi 11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi 11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi
Kaynak: İHA

Mahkeme, Savcı, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 kişiye mezar olan apartmanın davasında 3 beraat, 8 ceza talebi - Son Dakika


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