Son Dakika Haberleri: 11 köye prefabrik sağlık evi
Son Dakika Güncel 11 köye prefabrik sağlık evi

11 köye prefabrik sağlık evi

6 saat önce

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin koordineli çalışması sonucu 11 köye prefabrik sağlık evi yapıldı.

11 köye prefabrik sağlık evi, System.String[]

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin koordineli çalışması sonucu 11 köye prefabrik sağlık evi yapıldı.


Edirne Valisi Ekrem Canalp'in köy ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşların talepleri ve yerinde yapılan incelemelerin ardından merkez Sazlıdere, Karabulut, Enez ilçesinde Hisarlı, Küçükevren, Çavuşköy, Işıklı, Keşan ilçesinde Altıntaş, Boztepe, Danişment ve İpsala ilçesinde Kumdere köyü olmak üzere toplam 11 köye prefabrik sağlık evi yapıldı. Hasta muayene odası, hasta/yakını bekleme alanı ve engellilere yönelik düzenlemelerin yer aldığı sağlık evleri, 30 metrekaresi kapalı olarak inşa edildi. İpsala'nın Korucu köyündeki mevcut sağlık evi ise onarıldı. - EDİRNE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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