Son Dakika Haberleri: "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali"
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali"

40 dakika önce

Gaziantep'in merkez ilçe Oğuzeli Belediyesince 11'incisi düzenlenen "Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'in merkez ilçe Oğuzeli Belediyesince 11'incisi düzenlenen "Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Zırvan Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay ile katılımcılar, Oğuzeli Belediyesi önünden mehter takımı eşliğinde festival alanına kortej yürüyüşü yaptı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli'nin narın cenneti, kurutmalığın diyarı bir kültür şehri olduğunu belirtti. Gaziantep'i ve Oğuzeli'ni Türkiye'nin yükselen yıldızı yapacaklarını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Narımız bizim geçim kaynağımız, alın terimiz, emeğimiz, en güzel en çok ürettiğimiz ürünümüz. Yine en güzel şekilde ürettiğimiz biber, patlıcan kurutmalıklarımız var ve daha birçok şey var. Narımızı tescilledik. 3 üründe daha başvurumuz son aşamada. Oğuzeli narı ekşisi, kurutmalığı ve ezogelin tescillenecek. Bu şekilde Gaziantep'te belki de Türkiye'de 4 coğrafi işareti olan tek ilçe olacağız. Bu ürünlerin katma değerini yükseltebilmek için farkındalığını arttırabilmek için, Türkiye ve dünyaya tanıtabilmek için çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor."

Nar suyunu ve nar ekşisini belediye olarak üreteceklerini aktaran Kılıç, bu ürünleri bir dünya markası yapacaklarını dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Oğuzeli'nin kültür, sanat ve medeniyet merkezi olduğunu anlattı. Kentte Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali düzenlediklerini anımsatan Şahin, "Festivalde nar olmasa, kurutmalık olmasa eksik kalırdı. Soframızın lezzeti eksik kalır. Bu bir istihdam projesi, bu bir ihracat projesi. Bugün bu nar suyunu kullanan yabancı şefler, gittiklerinde nar suyu istiyor." diye konuştu.

Festival kapsamında, en iyi nar ve biber, patlıcan kurutmalığını üreten çiftçilere ödül verildi. Festivalde sanatçılar Hasan Çoban, Dünya Tekin ve Atilla Yılmaz sahne aldı.

Gaziantep, Türkiye, Oğuzeli, Nar, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz
Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı: Şiddetli olabilir Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 00:04:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]