11 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika

11 Mart 2020 Haberleri
21 dakika önce
11 Mart 2020 Manşet Haberleri. Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir 'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir? Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı 'Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi! Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:18
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı